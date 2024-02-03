Ларионов — о поражении от «Динамо»: «Приложили усилия, чтобы выиграть, но по ряду причин этого не произошло»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2 ОТ).

«Непростой матч. Приложили титанические усилия, чтобы выиграть матч, но по ряду причин этого не произошло. У любого игрока, в том числе у Николая Коваленко, который пропускает большое количество матчей в сезоне, теряется игровой ритм. И его нельзя включить по щелчку. Нужно время. Здесь важна помощь партнеров. Мы ждем, что он найдет свой игровой ритм как можно быстрее. Нам нужны лидеры, которых мы ждем очень долго, но у нас есть терпение. Адам Хуска сыграл в шести играх из восьми последних, поэтому мы сегодня дали возможность сыграть Ивану Кульбакову, который сыграл шикарный матч», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» потерпело 4-е поражение подряд и с 69 очками в 58 матчах занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада». «Динамо» набрало 79 очков в 58 играх и находится на 3-й строчке.