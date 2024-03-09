Защитник «Спартака» Савиков: «Для нас нет разницы, на кого выходить в следующем раунде Кубка Гагарина»

Защитник «Спартака» Егор Савиков рассказал, что команда будет делать после победы в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (4-1).

«Сейчас нужно хорошо восстановиться. Дальше будем готовиться, тренироваться, ждать следующего соперника. Нам нет разницы на кого выходить», — приводит слова Савикова Metaratings.ru.

8 марта «Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 5:1 в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В текущем плей-офф 21-летний Савиков провел 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.