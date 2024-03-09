«Металлург» дома в Магнитогорске на территории «Арены-Металлург» сыграет против хабаровского «Амура» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ 9 марта. Поединок начнется в 14.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Металлург» — «Амур» можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе «Кинопоиск». В прямом эфире игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 14.20 мск.

Счет в серии: 2-2. Ранее, 7 марта, «Амур» дома в Хабаровске одержал победу над «Металлургом» со счетом 5:2. У хозяев 3 (1+2) очка набрал Евгений Кулик, ассистентский дубль оформил Александр Хохлачев. У гостей голы забили Артем Минулин и Робин Пресс. Серия идет до четырех побед у одной из команд.

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