Форвард «Автомобилиста» Широков назвал ключевой момент серии с «Ак Барсом»

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков оценил победу екатеринбургского клуба в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4-1).

«Тяжелая серия была, хоть и счет 4-1. Думаю, ключевым моментом была игра в неравных составах. Здорово отработали в меньшинстве и забили свои моменты в большинстве», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

8 марта «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в пятом матче серии со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Семен Кизимов. Команда из Екатеринбурга во второй раз в своей истории прошла первый раунд плей-офф.

В текущем плей-офф 37-летний Широков сыграл 5 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.