«Салават Юлаев» заинтересован в возвращении нападающего Прохоркина

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» заинтересован в подписании нападающего Николая Прохоркина, который в этом сезоне выступает за «Авангард». Его контракт истекает 30 апреля.

Прохоркин выступал за уфимский клуб в сезоне-2015/16, после чего перешел в СКА.

В сезоне-2021/22 28-летний Прохоркин сыграл в 41 игре за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (10+11) очков. В плей-офф он сыграл в 13 матчах.