Гатиятулин: «Смотрели матчи «Металлурга» и «Авангарда» и сложно сказать, какой соперник лучше или хуже»

Гатиятулин рассказал, что в течение всего сезона «Трактор» консультирует Сергей Гончар

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Металлургом» в финале плей-офф Восточной конференции.

«Важно было восстановиться после прошлой серии, дали команде два выходных. Все по плану, готовимся к следующей серии. Смотрели матчи «Металлурга» и «Авангарда» и сложно сказать, какой соперник лучше или хуже. Мы больше сосредоточились на своей игре, разобрали моменты с прошлой серии.

«Металлург» в регулярном чемпионате много забивал, мы это держим в уме. Хоккей — игра ошибок, кто меньше их делает, тот больше рассчитывает на успех.

Улучшение игры в большинстве? Уделяем этому много времени во время плей-офф. В течение всего сезона «Трактор» консультирует Сергей Гончар. Хотел бы его за это поблагодарить", — приводит слова Гатиятулина сайт клуба.

«Магнитка» выиграла серию у «Авангарда» со счетом 4-3, а «Трактор» выиграл «Салават Юлаев» — 4-2.

Первый матч финала плей-офф Восточной конференции пройдет 3 апреля в Магнитогорске.