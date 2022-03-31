«Сочи» продлил контракт с нападающим Александром Жабреевым

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Жабреевым.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года и носит двусторонний характер.

В нынешнем сезоне Жабреев принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 11 (2+9) очков при среднем игровом времени 9 минут 10 секунд.