«Салават Юлаев» пропустит матч с «Барысом» из-за похорон Амирова

«Салават Юлаев» пропустит первый матч турнира FONBET Кубок Блинова в Омске с «Барысом», который был запланирован на 20 августа, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В понедельник, 21 августа, на «Уфе-Арена» состоится церемония прощания с экс-игроком команды Родионом Амировым. Она начнется в 8.00 по уфимскому времени и продлится до 11.00.

«Салават Юлаев» отправится в Омск на предсезонный турнир 21 августа, после похорон Амирова, и сыграет все оставшиеся матчи.

14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга.

17 августа генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о том, что клуб выведет из обращения 27-й номер, под которым выступал нападающий.