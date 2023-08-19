Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Мухаметова

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего сборной Казахстана Максима Мухаметова в «Металлурге» в нынешнем сезоне составит около 6 миллионов рублей в год.

24-летний Мухаметов перешел в «Магнитку» из «Номада» в это межсезонье. Его соглашение с магнитогорским клубом рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне форвард провел 37 матчей в регулярном чемпионате Казахстана, в которых набрал 39 (19+20) очков. Также на его счету 20 (8+12) очков в 17 играх плей-офф.