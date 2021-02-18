«Салават Юлаев» продлил контракт главным тренером

«Салават Юлаев» и главный тренер команды Томи Ламса продлили соглашение, информирует сайт клуба. Новый контракт с финским специалистом рассчитан на один сезон.

Напомним, Ламса входит в тренерский штаб «юлаевцев» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ-2018/19.

— Я доволен, принять решение было очень просто. Работа в «Салавате Юлаеве» — уже большая честь. В Уфе великолепные болельщики, прекрасная команда, отличная организация и хороший тренерский штаб, — отметил Ламса.



— Что для Вас значит новый контракт с «Салаватом»?

— Да, это важный шаг — подписание нового соглашения. Я это очень ценю и надеюсь, что это добавит еще больше спокойствия в нашу работу. Но сейчас мы должны полностью сфокусироваться на этом сезоне, направить на него всю свою энергию.

— Можете рассказать о целях, которые поставили перед собой при работе с «юлаевцами»?

— Я здесь, потому что хочу помочь игрокам быть лучше, и в этом желании мы едины с командой. Уже в течение этого сезона нам удалось привнести наше видение хоккея в игру и тренировочный процесс, но каждый день ты должен прогрессировать и находить что-то новое. У нас уже есть большая цель — победа в Кубке Гагарина.