«Салават Юлаев» продлил контракт главным тренером
«Салават Юлаев» и главный тренер команды Томи Ламса продлили соглашение, информирует сайт клуба. Новый контракт с финским специалистом рассчитан на один сезон.
Напомним, Ламса входит в тренерский штаб «юлаевцев» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ-2018/19.
— Я доволен, принять решение было очень просто. Работа в «Салавате Юлаеве» — уже большая честь. В Уфе великолепные болельщики, прекрасная команда, отличная организация и хороший тренерский штаб, — отметил Ламса.
— Что для Вас значит новый контракт с «Салаватом»?
— Да, это важный шаг — подписание нового соглашения. Я это очень ценю и надеюсь, что это добавит еще больше спокойствия в нашу работу. Но сейчас мы должны полностью сфокусироваться на этом сезоне, направить на него всю свою энергию.
— Можете рассказать о целях, которые поставили перед собой при работе с «юлаевцами»?
— Я здесь, потому что хочу помочь игрокам быть лучше, и в этом желании мы едины с командой. Уже в течение этого сезона нам удалось привнести наше видение хоккея в игру и тренировочный процесс, но каждый день ты должен прогрессировать и находить что-то новое. У нас уже есть большая цель — победа в Кубке Гагарина.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/hk-salavat-yulaev-i-glavnyj-trener-komandy-tomi-lamsa-prodlili-soglashenie/
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