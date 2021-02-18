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«Автомобилист» посвятит матч с «Сочи» борьбе с детским раком

12:57
Специальный джерси к матчу «Автомобилист» — «Сочи». Фото ХК «Автомобилист»
Специальный джерси к матчу «Автомобилист» — «Сочи». Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» принял решение посвятить матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» борьбе с детским раком, сообщается на официальном сайте клуба. Встреча пройдет 21 февраля.

На форме игроков будут пришиты специальные шевроны с изображением золотой ленты, а в фойе арены установят благотворительные сферы для сбора пожертвований.

Кроме того, «Автомобилист» разработал уникальный макет хоккейных джерси, в дизайне которого поучаствовали игроки команды Павел Дацюк, Якуб Коварж, Никита Трямкин, а также 9-летний Леня Ганеев, который в течение восьми лет борется с опухолью головного мозга. Три джерси будут выставлены на благотворительный аукцион. Все собранные средства направят на приобретение медицинского прибора для Центра детской онкологии и гематологии.

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