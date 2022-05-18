«Салават Юлаев» подписал контракт с Дроздовым

Форвард Иван Дроздов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним белорусом рассчитано на три года.

Минувший сезон Дроздов провел в московском «Спартаке». На его счету 20 (13+7) очков в 49 матчах.