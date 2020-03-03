«Салават Юлаев» отыгрался за пять секунд и победил «Авангард» в овертайме

«Салават Юлаев» победил «Авангард» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 3:2. Победный гол в овертайме забил Дмитрий Кугрышев.

Отметим, что уфимцы отыгрались за пять секунд до конца основного времени — гол забил Сакари Маннинен.

Счет в серии стал 1-1.

Третий матч пройдет 5 марта в Уфе.

КХЛ

1/4 финала конференций

Второй матч

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Панин — 1 (Умарк, Хартикайнен), 30:42 — 0:1. Кошелев — 1 (Фрэнсон, Семенов), 31:08 — 1:1. Дедунов — 1 (Фрэнсон), 51:12 — 2:1. Маннинен — 1 (Умарк, Крикунов), 59:54 — 2:2. Кугрышев — 1 (Пашнин), 67:20 — 2:3.

Вратари: Бобков — Метсола (58:04 — 59:54).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (6+10+8+1) — 39 (15+9+7+8).

Судьи: Белов, Оскирко.

Счет в серии: 1-1 (5:2)

3 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».