"Салават Юлаев" обыграл "Амур"

"Салават Юлаев" выиграл у "Амура" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Владимир Жарков, Дмитрий Кугрышев и Александр Кадейкин. У "Амура" гол в активе Данила Файзулина.

Уфимский клуб набрал 68 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. У "Амура" 39 очков и 12-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Файзуллин - 8 (Дедунов, Величкин), 1:34 - 0:1. Жарков - 6 (Кадейкин, Майоров), 17:57 - 1:1. Кугрышев - 16 (Жарков, Кадейкин), 45:10 - 2:1. Кадейкин - 6 (Жарков), 51:41 - 3:1.

Вратари: Кареев - Аликин.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 34 (7+12+15) - 20 (4+10+6).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

2 февраля. Уфа. "Уфа-Арена".

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