«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Уфе 15 октября 2023. Хозяева победили со счетом 4:2.

Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Салават» одержал четвертую победу подряд.

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