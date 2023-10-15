«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в КХЛ
«Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над минским «Динамо» — 4:2.
За уфимцев отличились Вячеслав Лещенко и Егор Сучков, Сергей Шмелев и Евгений Тимкин.
Шайбы гостей на счету Романа Горбунова и Ника Меркли.
«Салават Юлаев» с 22 очками занимает четвертое место в Восточной конференции после 18 матчей. «Динамо» (18 очков) идет восьмым на «Западе» после 17 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы: В. Лещенко — 1 (Шмелев), 1:40 — 1:0. Сучков — 2 (Гуськов, Тимкин), 9:37 — 2:0. Горбунов — 8 (мен., Основин), 29:31 — 2:1. Меркли — 4 (Волков), 55:09 — 2:2. Шмелев — 3 (Ефремов, Шаров), 56:16 — 3:2. Тимкин — 1 (Хмелевский, Кулемин), 59:20 — 4:2.
Вратари: Самонов — Вельмакин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (13+10+5) — 30 (8+7+15).
Судьи: Раминг, Соин.
15 октября. Уфа. Уфа-Арена. 8520 зрителей.
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