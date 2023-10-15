Хохлачев отправился с «Амуром» на выездную серию после скандала в Хабаровске

Форвард «Амура» Александр Хохлачев поехал с командой на выездную серию матчей, сообщается в Telegram-канале клуба.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска. Сообщалось, что «Амур» собирался провести внутреннее расследование инцидента.

В текущем сезоне форвард провел в КХЛ 16 игр и набрал 9 (3+6) очков. Александр не забивал уже 13 матчей подряд.