Хохлачев отправился с «Амуром» на выездную серию после скандала в Хабаровске
Форвард «Амура» Александр Хохлачев поехал с командой на выездную серию матчей, сообщается в Telegram-канале клуба.
В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска. Сообщалось, что «Амур» собирался провести внутреннее расследование инцидента.
В текущем сезоне форвард провел в КХЛ 16 игр и набрал 9 (3+6) очков. Александр не забивал уже 13 матчей подряд.
Источник: ХК «Амур»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|13
|7
|29
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|19
|12
|7
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|19
|9
|10
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|11
|Нефтехимик
|17
|5
|12
|14
|12
|Адмирал
|16
|5
|11
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|19
|12
|7
|26
|3
|Торпедо
|18
|12
|6
|25
|4
|Сочи
|18
|11
|7
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|ЦСКА
|18
|9
|9
|19
|7
|СКА
|17
|9
|8
|18
|8
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|21
|6
|15
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
Результаты / календарь
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
|15.10
|12:00
|
Барыс – Металлург Мг
|3 : 4 ОТ
|15.10
|12:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 1
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Динамо Мн
|4 : 2
|15.10
|15:00
|
Автомобилист – Витязь
|3 : 2 ОТ
Новости