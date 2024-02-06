«Салават Юлаев» нанес ЦСКА третье поражение подряд

«Салават Юлаев» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

У уфимцев шайбу забросил Джошуа Ливо. Ему ассистировали Данил Башкиров и Александр Шаров. Последний набрал 48-е (17+31) очко в 59 матчах в этом сезоне. Второй гол хозяев забил Никита Зоркин.

«Салават Юлаев» набрал 81 очко и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Армейцы с 66 очками занимают 7-ю строчку в таблице Западной конференции.

«Салават Юлаев» 10 февраля сыграет дома с «Ак Барсом», ЦСКА 8-го числа отправится в гости к минскому «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Ливо — 15 (Шаров, Башкиров), 54:08 — 1:0. Зоркин — 5 (мен., п.в., Самонов), 57:54 — 2:0.

Вратари: Самонов — Гамзин (56:50 — 57:54, 58:02).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (13+11+11) — 32 (12+9+11).

Судьи: Акузовский, Бирин.

6 февраля. Уфа. Уфа-Арена.