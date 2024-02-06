«Салават Юлаев» нанес ЦСКА третье поражение подряд
«Салават Юлаев» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
У уфимцев шайбу забросил Джошуа Ливо. Ему ассистировали Данил Башкиров и Александр Шаров. Последний набрал 48-е (17+31) очко в 59 матчах в этом сезоне. Второй гол хозяев забил Никита Зоркин.
«Салават Юлаев» набрал 81 очко и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Армейцы с 66 очками занимают 7-ю строчку в таблице Западной конференции.
«Салават Юлаев» 10 февраля сыграет дома с «Ак Барсом», ЦСКА 8-го числа отправится в гости к минскому «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Ливо — 15 (Шаров, Башкиров), 54:08 — 1:0. Зоркин — 5 (мен., п.в., Самонов), 57:54 — 2:0.
Вратари: Самонов — Гамзин (56:50 — 57:54, 58:02).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (13+11+11) — 32 (12+9+11).
Судьи: Акузовский, Бирин.
6 февраля. Уфа. Уфа-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|61
|33
|28
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|59
|33
|26
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|59
|37
|22
|80
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|59
|32
|27
|69
|6
|Северсталь
|58
|30
|28
|67
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|59
|27
|32
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|59
|18
|41
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 1
|6.02
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|6.02
|19:30
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|6.02
|19:30
|
Динамо М – Автомобилист
|- : -