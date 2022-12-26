«Салават Юлаев» в овертайме победил «Автомобилист»
«Салават Юлаев» в овертайме победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
Автором победной шайбы стал нападающий Сергей Шмелев.
Также в составе уфимцев отличались форварды Данил Башкиров и Степан Санников.
За «Авто» забивали нападающие Анатолий Голышев и Сергей Широков.
После паузы на Матч звезд и игры сборной России клуб из Екатеринбурга потерпел четвертое поражение подряд. Тем не менее, «Автомобилист» продолжает лидировать в Восточной конференции с 61 очком. «Салават» с 54 очками занимает 5-ю строчку.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Башкиров — 3 (Дроздов, Панин), 9:11 — 1:0. Голышев — 15 (Широков, Жукенов), 24:12 — 1:1. Санников — 5 (Науменков), 36:31 — 2:1. Широков — 11 (Эберт), 58:40 — 2:2. Шмелев — 16, 60:19 — 3:2.
Вратари: Ежов — Бобков (58:03 — 58:40).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 21 (9+8+3+1) — 32 (6+14+12+0).
Судьи: Гофман, Кочетов.
26 декабря. Уфа. Уфа-Арена.
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|42
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|42
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|16
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|П
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|26
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|41
|9
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|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|44
|17
|27
|40
|11
|Нефтехимик
|42
|17
|25
|37
|26.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 2
|26.12
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 5 Б
|26.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|3 : 2 ОТ
|26.12
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|- : -
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|26.12
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|26.12
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -