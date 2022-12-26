Дебютный гол Мирошниченко помог «Авангарду» победить «Барыс»

«Авангард» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

В составе омичей дебютную шайбу забил нападающий Иван Мирошниченко. Форвард стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ — 18 лет и 325 дней.

Также за «Авангард» забивали нападающие Никита Михайлов, Сергей Толчинский, Александр Дергачев и Алекс Бродхерст.

В составе «Барыса» голы на счету форвардом Линдена Вея и Егора Петухова.

«Авангард» одержал четвертую победу подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции (54 очка). «Барыс» остается на восьмой строчке (41 очко).

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«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Михайлов — 1, 9:18 — 1:0. Вей — 14 (Михайлис), 11:56 — 1:1. Мирошниченко — 1 (Малыхин), 16:24 — 2:1. Петухов — 13 (Сагадеев, Шевченко), 22:58 — 2:2. Толчинский — 10 (бол., Грицюк, Телегин), 32:49 — 3:2. Дергачев — 4 (Чистяков, Телегин), 42:37 — 4:2. А. Бродхерст — 2 (п.в., Дедунов), 59:14 — 5:2.

Вратари: Демченко — Бояркин (57:20 — 59:14).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 26 (11+5+10) — 33 (8+12+13).

Судьи: Раминг, Фатеев.

26 декабря. Омск. G-Drive Арена.