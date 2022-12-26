Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:45

Дебютный гол Мирошниченко помог «Авангарду» победить «Барыс»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Иван Мирошниченко.
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

В составе омичей дебютную шайбу забил нападающий Иван Мирошниченко. Форвард стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ — 18 лет и 325 дней.

Также за «Авангард» забивали нападающие Никита Михайлов, Сергей Толчинский, Александр Дергачев и Алекс Бродхерст.

В составе «Барыса» голы на счету форвардом Линдена Вея и Егора Петухова.

«Авангард» одержал четвертую победу подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции (54 очка). «Барыс» остается на восьмой строчке (41 очко).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Михайлов — 1, 9:18 — 1:0. Вей — 14 (Михайлис), 11:56 — 1:1. Мирошниченко — 1 (Малыхин), 16:24 — 2:1. Петухов — 13 (Сагадеев, Шевченко), 22:58 — 2:2. Толчинский — 10 (бол., Грицюк, Телегин), 32:49 — 3:2. Дергачев — 4 (Чистяков, Телегин), 42:37 — 4:2. А. Бродхерст — 2 (п.в., Дедунов), 59:14 — 5:2.

Вратари: Демченко — Бояркин (57:20 — 59:14).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 26 (11+5+10) — 33 (8+12+13).

Судьи: Раминг, Фатеев.

26 декабря. Омск. G-Drive Арена.

ХК Авангард
ХК Барыс
1
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Щитов: «Для СКА здорово, что есть такой ресурс в виде ХК «Сочи». Мичков сможет привыкнуть к КХЛ»

«Салават Юлаев» в овертайме победил «Автомобилист»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 42 17 25 37
Результаты / календарь
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
26.12 16:30
Авангард – Барыс
 5 : 2
26.12 17:00
Металлург – Трактор
 4 : 5 Б
26.12 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 3 : 2 ОТ
26.12 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
26.12 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
26.12 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости