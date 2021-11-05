Дубль Каски принес «Авангарду» победу над «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи выиграли со счетом 4:2.

Дубль в составе «Авангарда» сделал защитник Оливер Каски. Автором победного гола стал нападающий Владимир Брюквин.

«Авангард» одержал победу после двух поражений подряд и набрал 29 очков. Для омичей это только вторая победа в последних шести матчах.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Каски — 5 (бол., Найт, Цегларик), 10:42 — 0:1. Кадейкин — 6 (бол., Хафизуллин, Пустозеров), 23:27 — 1:1. Алалыкин — 2 (Плэтт, Метсола), 30:24 — 2:1. Каски — 6 (бол., Сошников, Найт), 32:26 — 2:2. Брюквин — 5 (бол., Каблуков, Береглазов), 43:55 — 2:3. Дедунов — 1 (п.в., Цегларик), 59:40 — 2:4.

Вратари: Метсола (58:21 — 59:40) — Грубец.

Штраф: 12 — 11.

Броски: 31 (7+17+7) — 25 (9+9+7).

Судьи: Гофман, Спирин.

5 ноября. Уфа. Уфа-Арена.