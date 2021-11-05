«Сочи» заключил полноценный контракт с Котляревским
14:28
«Сочи» подписал двусторонний контракт с нападающим Михаилом Котляревским. Как сообщается в Telegram-канале клуба, соглашение рассчитано до конца апреля 2022 года.
В рамках просмотрового контракта 24-летний хоккеист провел 3 матча в регулярном чемпионате КХЛ, заработал положительный показатель полезности «+1».
В октябре Котляревский покинул «Адмирал». Нападающий сыграл за команду 6 матчей, забросил одну шайбу и заработал отрицательный показатель полезности «-2».
Всего в КХЛ форвард сыграл 95 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю