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«Сочи» заключил полноценный контракт с Котляревским

14:28
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«Сочи» подписал двусторонний контракт с нападающим Михаилом Котляревским. Как сообщается в Telegram-канале клуба, соглашение рассчитано до конца апреля 2022 года.

В рамках просмотрового контракта 24-летний хоккеист провел 3 матча в регулярном чемпионате КХЛ, заработал положительный показатель полезности «+1».

В октябре Котляревский покинул «Адмирал». Нападающий сыграл за команду 6 матчей, забросил одну шайбу и заработал отрицательный показатель полезности «-2».

Всего в КХЛ форвард сыграл 95 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.

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