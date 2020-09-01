«Салават» выразил соболезнования родным Ржиги

«Салават Юлаев» в официальном Instagram клуба выразил соболезнования родным тренера Милоша Ржиги, который скончался в возрасте 61 года.

— «Салават Юлаев» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким пана Милоша, — говорится в сообщении. — Ржига родился 06 декабря 1958 года, играл на позиции нападающего. В качестве тренера работал в клубах Континентальной хоккейной лиги, в европейских командах и сборных.

?В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.