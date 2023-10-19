Сафин поделился ощущениями от победы над «Барысом»

Нападающий «Лады» Остап Сафин поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ.

«Конечно, хотели реабилитироваться перед болельщиками за предыдущее поражение. Игра была в целом равной, вообще, была такая бойня. Играли где-то от обороны, плюс Саша Трушков нас держал в игре. Много было ключевых моментов на самом деле: и сейвы вратаря, и правильные действия в обороне, другие детали. За счет чего удержали победный результат? Всегда трудно это делать, когда играешь в неравных составах. Мы просто сыграли так, как нам говорил тренерский штаб. Слава богу, что все получилось! Спасибо партнерам, была хорошая смена, классный пас Шумакова мне на пятак. Бросил в касание, так как надо было все делать быстро, чтобы не накрыли», — приводит слова Сафина Metaratings.ru.

«Лада» с 24 очками поднялась на 4-е место в Восточной конференции. «Барыс» проиграл третий матч подряд и с 16 очками занимает 11-е место.