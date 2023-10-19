Федерация бокса России пригласила российских хоккеистов на совместные тренировки
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала, что российских хоккеистов пригласили провести тренировку в залах Федерации бокса России.
«Бокс и хоккей — те виды спорта, которые своими победами долгие годы прославляют нашу страну. Они формируют стальной характер, воспитывают храбрость и стремление победить во что бы то ни стало. Мы знаем много примеров, когда спортсмены в боксе и хоккее в самых непростых ситуациях находили ключ к победе, преодолевая себя. Даже великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов интегрировал боксерские упражнения в подготовку», — приводит слова Кириенко ТАСС.
Она также заявила, что занятия боксом или хоккеем могут сделать из человека настоящего мужчину.
«Мы убеждены, что обмен опытом с Федерацией хоккея России даст новый импульс в развитии наших федераций. А у наших спортсменов будет возможность получить новый, бесценный опыт», — добавила Кириенко.
19 октября федерации бокса и хоккея России подписали соглашение о взаимодействии, которое, в частности, предусматривает обмен опытом в рамках тренировочного процесса спортсменов.
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