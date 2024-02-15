Рыков — о поездке в Америку на драфт НХЛ: «Меня поздравило все руководство «Каролины»

Нападающий «Трактора» Александр Рыков рассказал, как узнал о том, что

«Каролина» выбрала его на драфте НХЛ под 100-м номером.

«Я же вообще летал в Америку! Мы сидим, ждем, там все красивое. Всех пофамильно вызывали на сцену. Я услышал, что был выбран под 100-м номером, вышел, маечку получил, меня поздравило все руководство «Каролины». Было приятно. Потом пошли в VIP-ложу, там поели с семьей, со всеми пообщались», — цитирует Рыкова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, с кем из игроков летал в США на драфт НХЛ.

«Мы вообще собрались компанией: я, Гуляев, Симашев, Муханов. Сначала мы отдохнули, а потом полетели на драфт», — отметил хоккеист.

Рыков с 2022 года выступает за «Трактор». В текущем сезоне на счету 18-летнего хоккеиста 26 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, в которых он отметился 6 голами и 2 результативными передачами.