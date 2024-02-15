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Сегодня, 17:57

«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» по буллитам

Руслан Минаев
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«Сибирь» дома победила «Нефтехимик» по буллитам в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время у хозяев гол забил Тревор Мерфи. У гостей отметился Жан-Себастьен Ди.

Победный буллит реализовал Михаил Назаров.

«Сибирь» набрала 62 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» — 65 очков и 10-я строчка таблицы «Востока».

Поражение клуба из Нижнекамска гарантировало досрочный выход в плей-офф КХЛ «Автомобилисту» (74 очка), который занимает пятое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ди — 10 (Корбит), 10:50 — 0:1. Мерфи — 5 (Бек), 54:08 — 1:1.

Победный буллит: Назаров.

Вратари: Красоткин — Долганов (64:46).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (7+6+7+4) — 22 (11+6+4+1).

Судьи: Белов, Сидоренко.

15 февраля. Новосибирск. «Сибирь-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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2 Авангард 63 41 22 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Сочи 63 21 42 49
10 Куньлунь РС 62 21 41 48
11 Витязь 63 19 44 45
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