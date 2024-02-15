«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» по буллитам

«Сибирь» дома победила «Нефтехимик» по буллитам в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время у хозяев гол забил Тревор Мерфи. У гостей отметился Жан-Себастьен Ди.

Победный буллит реализовал Михаил Назаров.

«Сибирь» набрала 62 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» — 65 очков и 10-я строчка таблицы «Востока».

Поражение клуба из Нижнекамска гарантировало досрочный выход в плей-офф КХЛ «Автомобилисту» (74 очка), который занимает пятое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ди — 10 (Корбит), 10:50 — 0:1. Мерфи — 5 (Бек), 54:08 — 1:1.

Победный буллит: Назаров.

Вратари: Красоткин — Долганов (64:46).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (7+6+7+4) — 22 (11+6+4+1).

Судьи: Белов, Сидоренко.

15 февраля. Новосибирск. «Сибирь-Арена».