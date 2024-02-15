Ярославский «Локомотив» при своих болельщиках на льду «Арены-2000» примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 15 февраля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Локомотив» — ЦСКА можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 18.50 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив» главного тренера Игоря Никитина идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции с 85 очками после 63 матчей. ЦСКА Сергея Федорова находится на седьмой строчке с 70 баллами на Западе после 63 встреч. Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

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