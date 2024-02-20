Рябыкин — о победе над ЦСКА: «С такими соперниками игроки делают себе имена»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

«Очень здорово сыграли, командная победа. Выстояли под натиском в начале, знали, что ЦСКА мощно начинает. Жаль, что не забили в большинстве, но все равно. Выиграли за счет желания и самоотдачи — говорил ребятам перед игрой, что в матчах с такими соперниками они делают себе имена, растут как игроки. Что говорил команде при счете 2:0? Как обычно: чтобы играли быстро, чтобы не таскали себе. Напомнили, что ЦСКА здорово меняется во вторых периодах. Отсутствие Дорожко в заявке? У него небольшая травма», — приводит слова Рябыкина официальный сайт КХЛ.

«Витязь» прервал серию из трех поражений подряд и с 47 очками расположился на последнем месте в Западной конференции, ЦСКА с 71 очком — на седьмой строчке.