Кудашов — о победе над «Салаватом»: «Никто не играл шаляй-валяй и не позволял себе лишних действий»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 ОТ).

«Хорошая игра, очень жаль, что всего две шайбы было забито в основное время. Возможностей-то было гораздо больше. Но я думаю, что зрителям игра понравилась. Полный стадион и отличная атмосфера. И игра была под стать. Проверочная перед плей-офф. Было видно, что хоккеисты ответственно играют. И тоже самое про «Салават Юлаев» можно сказать. Никто не играл шаляй-валяй и не позволял себе лишних действий. Все начали проявлять мастерство. Это немножко отличается от того, когда ждешь ошибок других», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» с 92 очками после 65 игр занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда продлила победную серию до шести матчей. «Салават» набрал 85 очков и располагается на третьей позиции на «Востоке».