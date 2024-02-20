Кудашов — о победе над «Салаватом»: «Никто не играл шаляй-валяй и не позволял себе лишних действий»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 ОТ).
«Хорошая игра, очень жаль, что всего две шайбы было забито в основное время. Возможностей-то было гораздо больше. Но я думаю, что зрителям игра понравилась. Полный стадион и отличная атмосфера. И игра была под стать. Проверочная перед плей-офф. Было видно, что хоккеисты ответственно играют. И тоже самое про «Салават Юлаев» можно сказать. Никто не играл шаляй-валяй и не позволял себе лишних действий. Все начали проявлять мастерство. Это немножко отличается от того, когда ждешь ошибок других», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.
«Динамо» с 92 очками после 65 игр занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда продлила победную серию до шести матчей. «Салават» набрал 85 очков и располагается на третьей позиции на «Востоке».
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|И
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|П
|О
|1
|СКА
|65
|45
|20
|93
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|22
|92
|3
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|65
|42
|23
|89
|4
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|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
|20.02
|15:30
|
Сибирь – Лада
|- : -
|20.02
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|20.02
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|20.02
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
|20.02
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|20.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -