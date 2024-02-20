Федоров — о поражении от «Витязя»: «Грустно видеть ЦСКА в таком состоянии»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2).

«Грустно видеть нашу команду в таком состоянии. Ничего не предвещало такого развития событий. Было хорошее начало, но оно продолжилось недолго. Потом игра вообще не сложилась. Ненужное удаление во втором периоде, но хорошо, что выстояли. Быстрая, мобилизованная команда нас обыграла. Для подготовки к плей-офф были отличные скорости, но мы не приняли этот вызов. Многое не сложилось, было много брака в передача, в каких-то решениях. Сложно на эмоциях сказать, что было хорошего. Уступили в командной скорости — это очевидно», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

«Витязь» прервал серию из трех поражений подряд и с 47 очками расположился на последнем месте в Западной конференции, ЦСКА с 71 очком — на седьмой строчке.