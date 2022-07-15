Лучший снайпер и бомбардир фарм-клуба «Далласа» перешел в «Барыс»

«Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с нападающим Энтони Луисом.

Одностороннее соглашение с 27-летним американским форвардом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2023 года.

Последние шесть лет Луис провел в АХЛ. В прошедшем сезоне он выступал за фарм-клуб «Далласа» «Техас Старс». За 66 матчей регулярного чемпионата Луис заработал 55 (24+31) очков и стал лучшим бомбардиром и снайпером команды.