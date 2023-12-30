Ротенберг угостил шампанским журналистов после победы над «Автомобилистом»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:0) обратился с речью к болельщикам и хоккеистам.
Также в честь приближающегося Нового года тренер угостил журналистов шампанским.
«Всех с наступающим! Хотел пожелать, чтобы в новом году мы все вместе добились побед и каждому отдельно хочу пожелать здоровья в первую очередь, семейного благополучия, чтобы все получалось. Мы видим, что когда мы работаем в унисон, у нас все получается. Всех с наступающим! Ура!» — сказал Ротенберг.
СКА завершил 2023 год на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Петербуржцы набрали 61 очко за 45 матчей. Лидером на «Западе» является «Спартак» (66; 47). Восточную конференцию возглавляет «Металлург» с 63 баллами после 46 игр.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|46
|29
|17
|63
|2
|Авангард
|44
|29
|15
|61
|3
|Сал. Юлаев
|44
|27
|17
|57
|4
|Лада
|47
|24
|23
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|44
|30
|14
|63
|3
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|4
|СКА
|45
|30
|15
|61
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|45
|20
|25
|47
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|3 : 2
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|5 : 4 ОТ
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|1 : 2
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 1
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|2 : 0
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|4 : 7
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|4 : 0