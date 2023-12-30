Защитник «Ак Барса» Миллер: «Обыграв «Салават», мы сделали хороший шаг в Новый год»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о победе команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Очень важная победа для нас с учетом последних неудач. Здорово закончить год на мажорной ноте. Спасибо всем, кто пришел на арену и болел за нас по телевизору. Мы старались изо всех сил порадовать своих фанатов. Поздравляю всех с новогодними праздниками. А мы сделали хороший шаг в Новый год», — приводит Metaratings.ru слова хоккеиста.

«Салават Юлаев» с 57 баллами после 44 игр идет на 3-й строчке в турнирной таблице «Востока». «Ак Бакс» с 52 очками в 45 матчах занимает 7-е место.

3 января клуб из Уфы отправится в гости к «Авангарду». Казанская команда 5-го числа дома сыграет против «Адмирала».