Ротенберг рассчитывает сделать Мичкова одним из лучших игроков в мире

Первый вице-президент ФХР и глава штаба СКА Роман Ротенберг признался, что клуб рассчитывает сделать Матвея Мичкова одним из лучших игроков в мире.

«У нас есть долгосрочная стратегия, и Мичков — одна из важнейших составляющих нашей стратегии. Очень важно, чтобы игроки подписывали долгосрочные контракты. Мы хотим превратить его в одного из лучших игроков в мире, это наша цель», — цитирует The Athletic Ротенберга.

В этом сезоне 17-летний россиянин сыграл в 13 матчах КХЛ и набрал 5 (2+3) очков.