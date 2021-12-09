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Ротенберг рассчитывает сделать Мичкова одним из лучших игроков в мире

03:42

Первый вице-президент ФХР и глава штаба СКА Роман Ротенберг признался, что клуб рассчитывает сделать Матвея Мичкова одним из лучших игроков в мире.

«У нас есть долгосрочная стратегия, и Мичков — одна из важнейших составляющих нашей стратегии. Очень важно, чтобы игроки подписывали долгосрочные контракты. Мы хотим превратить его в одного из лучших игроков в мире, это наша цель», — цитирует The Athletic Ротенберга.

В этом сезоне 17-летний россиянин сыграл в 13 матчах КХЛ и набрал 5 (2+3) очков.

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Евгений Козинов все материалы автора
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