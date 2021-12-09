Роман Ротенберг: «СКА хочет быть похожими на клуб НХЛ во всех аспектах»
04:06
Первый вице-президент ФХР и глава штаба СКА Роман Ротенберг отметил, что клуб из Санкт-Петербурга стремится быть похожим на клуб НХЛ.
«Мы хотим играть на тех же аренах, что и в НХЛ. Не хотим говорить, что мы похожи на команду НХЛ, мы хотим быть похожими на них во всех аспектах», — цитирует The Athletic Ротенберга.
Также он отметил, что высококлассная инфраструктура и объекты СКА соответствуют уровню НХЛ и являются важными факторами, которые привели к подписанию с Матвеем Мичковым долгосрочного контракта.
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