Бабенко: «Робко начали, но потом все, о чем договорились, было выполнено, поэтому победили»
23:08
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским «Динамо».
«Поздравляю ребят и всех болельщиков. Достаточно уверенная игра. Немножко робко начали, но потом все, о чем договорились, было выполнено и выполнено на нормальном уровне. Поэтому и победили. Разбирали игру соперника и сегодня сыграли почетче.
Результативность Егора Воронкова? (прим. 4 передачи) Узнаем про рацион его питания, перед следующей игре предложим всей команде", — приводит слова тренера сайт КХЛ.
«Витязь» набрал 30 очков и занимает 11-е место на Западе.
Дополнительная информация:
Читайте также
ЦСКА делает революцию в хоккее — снимает вратаря в овертайме и побеждает. Этот рисковый трюк придумал не Федоров
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю