Бабенко: «Робко начали, но потом все, о чем договорились, было выполнено, поэтому победили»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским «Динамо».

«Поздравляю ребят и всех болельщиков. Достаточно уверенная игра. Немножко робко начали, но потом все, о чем договорились, было выполнено и выполнено на нормальном уровне. Поэтому и победили. Разбирали игру соперника и сегодня сыграли почетче.

Результативность Егора Воронкова? (прим. 4 передачи) Узнаем про рацион его питания, перед следующей игре предложим всей команде", — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Витязь» набрал 30 очков и занимает 11-е место на Западе.