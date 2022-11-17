Ротенберг — об ударе коленом Комарова: «Хоккей — мужская игра. Нужно уметь держать удар»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эпизод с удалением игрока своей команды Никиты Комарова в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«Он делал как и все ребята все возможное, чтобы сыграть на команду. Была драка. Это хоккей, мужская игра. Я не смотрел момента на видео, но если он не прав, то он понимает это и в будущем будет стараться играть по правилам. Как и все наши игроки. Мы точно не хотим нанести травму сопернику, это явно не наш стиль. У нас самих много игроков травмированных, есть те кто вылетелел до конца сезона. Эпизод еще посмотрим, изучим. Но это хоккей, нужно уметь держать удар», — сказал Ротенберг.

В концовке второго периода Комаров был удален до конца игры (5+20) за удар коленом Никиты Евсеева.