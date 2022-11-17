Ротенберг — о судействе: «Видим, что СКА — команда, которой никто не поможет. Мы не понимаем трактовки»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5), а также решения судей.
К запросу просмотра видео в матче команды обращались дважды: после удара в колено Никиты Комарова и третьей шайбы Александра Радулова. В случае с Радуловым запрос на видеопросмотр взял СКА на предмет помехи вратарю.
«Все видели, как игрок соперника толкал вратаря. Мы тут не обсуждаем судейство, им виднее, но видим, что СКА — это команда, которой никто не поможет. Нужно выигрывать игрой, а не на околохоккейные вещи сетовать. Сетовать на судействе не будем, у судей своя работа. Есть хоккей и все должно решаться на льду. А когда такие решения в пользу атаки, что скажешь? Надеюсь только, что и в нашей аналогичной ситуации примут такое же решение. Ведь бывает по-разному, мы не понимаем трактовки. При этом надо понимать, что все ошибаются. И игроки, и судьи. Профессионалы разберутся», — сказал Ротенберг.
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