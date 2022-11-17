Никитин — о поражении от «Куньлуня»: «Да, мы не горели, но разгильдяйства не было»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:3 Б).

«Игры идут через день, нам уже без разницы, какая команда перед нами. Не думаю, что мы были не настроены. Да, мы не горели, но разгильдяйства не было.

«Куньлунь» — своеобразная команда, нужно с первых минут из себя вытаскивать все. Мы начали это делать, когда стали проигрывать. Не в настрое дело.

Не лучший наш матч, но я бы не сказал, что было разгильдяйство. В меньшинстве у нас системные проблемы — не выбрасываем шайбу, постоянно даем шанс противнику. Когда играешь вчетвером против пятерых лучших игроков и постоянно даешь им шанс, то автоматически уходят силы», — цитирует тренера сайт КХЛ.