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Сегодня, 15:50

Ротенберг: «Могли победить, не хватило времени. Это хороший урок для нас»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

«Боевая игра, поздравляю «Адмирал» с победой. Порадовали местных болельщиков. Первые два периода мы где-то не перестроились, не адаптировались. Хотя готовились серьезно, понимали серьезность соперника, знаем Тамбиева очень хорошо. Могли победить, не хватило времени. Это хороший урок для нас. Надо понимать, что, кроме нас самих, нам никто не поможет. Нужно больше работать, лучше действовать. Наши игроки и мы вместе виноваты сегодня. Нужно разобрать ошибки, поработать на тренировках и мы вернемся сильнее», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Ротенберга.

СКА сохраняет лидерство в таблице Западной конференции с 51 очком в 28 матчах. Команда из Владивостока поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/08/505132.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК СКА
Роман Ротенберг
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