«Металлург» проведет чествование Мозякина по окончании сезона

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что чествование бывшего нападающего команды Сергея Мозякина пройдет по окончании нынешнего сезона.

«Чествование будет точно по окончании сезона. Может, даже в середине июля», — приводит слова Ласькова ТАСС.

41-летний хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 по 2021 год. За 10 лет в клубе спортсмен трижды выходил в финал Кубка Гагарина, два из которых оказались победными (2014, 2016).

Также он установил рекорды чемпионатов России и Континентальной хоккейной лиги по набранным очкам, забитым голам и голевым передачам. Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).