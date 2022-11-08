«Металлург» проведет чествование Мозякина по окончании сезона
Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что чествование бывшего нападающего команды Сергея Мозякина пройдет по окончании нынешнего сезона.
«Чествование будет точно по окончании сезона. Может, даже в середине июля», — приводит слова Ласькова ТАСС.
41-летний хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 по 2021 год. За 10 лет в клубе спортсмен трижды выходил в финал Кубка Гагарина, два из которых оказались победными (2014, 2016).
Также он установил рекорды чемпионатов России и Континентальной хоккейной лиги по набранным очкам, забитым голам и голевым передачам. Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).
Источник: https://tass.ru/sport/16271551
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