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Сегодня, 18:51

Ротенберг оценил игру СКА в матче с «Сочи» в турнире Sochi Hockey Open

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды над «Сочи» (6:4) на турнире Sochi Hockey Open.

«Обоюдоострая игра. Мне очень понравился «Сочи» — они играли быстро. Во втором периоде вылезли наши не очень хорошие привычки. Первые 13 минут провели хорошо, потом расслабились. Видно, что ребята под нагрузками. Но они молодцы. Многие игроки играют первые матчи за СКА — нужно прививать им чемпионские привычки. Ребята сейчас заслужили выходной. Работаем по нашему плану, знаем, как подвести команду к общему знаменателю. Мы сегодня проявили характер», — сказал Ротенберг.

В этом матче голами у СКА отметились Арсений Грицюк, оформивший дубль, Павел Дедунов, Святослав Гребенщиков, Кирилл Танков и Николай Поляков.

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