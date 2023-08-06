Роман Ротенберг оценил физическое состояние Мичкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Сочи» (6:4) прокомментировал физическое состояние нападающего Матвея Мичкова.

«Если вспомним силовой прием прием Емелина, то там был поздний силовой прием не по правилам. Но нужно уметь держать удар. Мы видим, что Матвей развивается. СКА всегда бьет первым и играет агрессивно, но нужно играть по правилам.

Грязь из хоккея нужно убирать, чтобы наши молодые игроки, как Демидов и Мичков, оставались в России. Силовой хоккей и грязный хоккей — это разные вещи. На международном уровне нет грязного хоккея. Когда есть грязь, то меньше забивается голов и меньше ходит людей на трибунах, потому что это никому неинтересно. В НХЛ правила пропагандируют лучшие качества лучших игроков, как Кучеров. Посмотрите на того же Кузьменко", — сказал Ротенберг.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал на правах аренды за «Сочи». Он набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.