Канадец Спунер стал игроком «Авангарда»

«Авангард» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Райаном Спунером.

«Мы допускали потенциальную необходимость поиска квалифицированного центрального нападающего, способного связать сочетание Ткачев-Буше, достойно заменив Корбэна Найта. В этой роли видим Райана Спунера — хорошо обученного хоккеиста с высоким игровым интеллектом. Этот форвард результативно провел около 200 матчей в чемпионатах КХЛ, имеет значительный опыт игры в НХЛ», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В прошедшем сезоне 31-летний хоккеист провел 70 матчей в составе минского «Динамо» и набрал 52 (20+32) очка.