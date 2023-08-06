Канадец Спунер стал игроком «Авангарда»
«Авангард» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Райаном Спунером.
«Мы допускали потенциальную необходимость поиска квалифицированного центрального нападающего, способного связать сочетание Ткачев-Буше, достойно заменив Корбэна Найта. В этой роли видим Райана Спунера — хорошо обученного хоккеиста с высоким игровым интеллектом. Этот форвард результативно провел около 200 матчей в чемпионатах КХЛ, имеет значительный опыт игры в НХЛ», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В прошедшем сезоне 31-летний хоккеист провел 70 матчей в составе минского «Динамо» и набрал 52 (20+32) очка.
В КХЛ форвард также выступал за «Автомобилист». В 194 матчах лиги он набрал 162 (47+115) очка.
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
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|Трактор
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|0
|0
|0
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