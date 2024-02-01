Ротенберг объяснил, почему СКА голосовал против увеличения лимита на легионеров
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» объяснил, почему клуб проголосовал против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее «СЭ» сообщал, что помимо СКА против нового лимита выступили «Лада», «Сочи» и «Торпедо».
«Мы считаем, что цифра три абсолютно правильная для баланса. Это позволит тренерам развивать своих игроков. Ребята должны иметь возможность играть в КХЛ. Если иностранцы будут занимать их места, то наши ребята будут уезжать в Северную Америку. Цифра три нас устраивает. Такой лимит позволяет найти сильных иностранцев, но при этом акцент идет на развитие своих игроков, а не на покупку готовых», — сказал Ротенберг «СЭ».
1 февраля стало известно, что большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита не легионеров. C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось выбирать до пяти игроков).
Напомним, что для изменения лимита КХЛ необходимо согласовать новый регламент с Минспорта.
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