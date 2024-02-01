ЦСКА сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ в пятницу, 2 февраля. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи ЦСКА — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78». Начало эфира — 19.30.

Команда Романа Ротенберга набрала 79 очков и лидирует в Западной конференции. Московский клуб с 65 баллами располагается на 6-й строчке Запада. Обе команды обеспечили себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

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