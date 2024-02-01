Бардаков рассказал о травмах, которые преследуют его в этом сезоне

Форвард СКА Захар Бардаков рассказал о травмах, которые преследуют его в этом сезоне.

«Если вспомнить прошлый сезон, я тогда тоже много травм получил. Такой у мня стиль игры. Могут попасть. Но травма губы очень странная, конечно. Мне свой человек попал. Просто «магнит» какой-то в этом сезоне. Но ничего страшного, я думаю. Главное, чтобы в плей-офф такого не было. Там самый показательный хоккей будет, самые важные матчи. Сколько в итоге пропустили из-за последней травмы? Пропустил одну игру. Но до сих пор еще тяжело. Зубы надо делать. А губа уже зашита, нормально, скоро швы снимать будут», — приводит слова Бардакова «РБ Спорт».

Бардаков в нынешнем сезоне КХЛ провел 40 матчей и набрал 9 (6+3) очков за результативность.