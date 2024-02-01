СКА, «Лада», «Сочи» и «Торпедо» проголосовали против повышения лимита на легионеров до пяти человек

«СЭ» стали известны подробности голосования российских клубов КХЛ по поводу повышения лимита на легионеров с трех до пяти человек.

Из 20 команд 15 проголосовали «за», пять — «против». По нашим данным, среди последних — СКА, «Лада», «Сочи» и «Торпедо».

1 февраля стало известно, что большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита не легионеров. C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось выбирать до пяти игроков).

Напомним, что для изменения лимита КХЛ необходимо согласовать новый регламент с Минспорта.