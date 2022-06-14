Даниил Журавлев: «Сказал Сакику, что приеду. И через пару дней они обменяли защитника»

Защитник Даниил Журавлев, подписавший контракт новичка с «Колорадо», рассказал в интервью «СЭ» о переговорах с генеральным менеджером клуба Джо Сакиком.

«Он больше объяснял, почему они хотят меня видеть. Сказал, что у многих игроков основного состава заканчиваются контракты после этого сезона, и, чтобы их оставить, понадобится много денег. А значит, им нужны игроки с небольшими контрактами, новички вроде меня. Незадолго до дедлайна в НХЛ я сказал Сакику, что приеду. И через пару дней они обменяли молодого защитника в другой клуб», — сказал Журавлев.

21 марта «Колорадо» обменял канадского защитника Джастина Бэррона в «Монреаль».

В прошедшем сезоне 22-летний Журавлев набрал 6 (1+5) очков в 43 матчах за «Ак Барс» в КХЛ. Он был выбран «Колорадо» на драфте-2018 под общим 146-м номером в пятом раунде.